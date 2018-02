Con "Always Ascending", su nuevo álbum, Franz Ferdinand se internan en "una nueva década" llena de cambios, tanto en su alineación como en el sonido, con teclados y ordenadores imponiéndose a las guitarras. "Nos sentíamos libres de las viejas reglas", reconocen en una charla con Efe.

Todo arranca en 2015 con el disco previo que lanzaron como FFS con el veterano grupo del glam rock Sparks. "Aquello nos resultó muy refrescante, porque necesitábamos un tiempo de recreo tras 'Right thoughts, right words, right action' (2013) y frente a las expectativas del 'qué vendrá después'", explican Bob Hardy y Alex Kapranos.