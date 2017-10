Freddie Highmore, el niño que deslumbró al mundo en "Finding Neverland" y "Charlie and the Chocolate Factory", se ha hecho mayor, y tras encarnar al asesino Norman Bates, se pone en la piel de un cirujano autista en "The Good Doctor". "Disfruto más salvando vidas", dijo entre risas a Efe.

Highmore tenía 11 años cuando el público lo descubrió en "Finding Neverland" junto a Johnny Depp, con quien repitió poco después en "Charlie and the Chocolate Factory".