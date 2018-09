Image from 18 September 2016. The cast and crew of 'Game of Thrones'. EFE/EPA/FILE

"Game of Thrones" se alzó hoy con el Emmy a la mejor serie de drama, una categoría en la que se enfrentaba a "The Americans", "The Crown", "Stranger Things", "This is Us", "Westworld" y "The Handmaid's Tale".

"El 'show' no existiría sin la locura mágica de George R. R. Martin", concedió David Benioff, uno de los creadores de la serie junto a D.B. Weiss, quien indicó que la serie "es tan buena como la gente que la lleva a cabo".