La lucha por el Óscar a la mejor dirección en la presente edición es el mejor ejemplo de la diversidad anhelada por la Academia de Hollywood, una contienda en la que Guillermo del Toro parte como favorito para convertirse en el tercer mexicano en hacerse con esa estatuilla.

Alfonso Cuarón hizo historia en 2013 al ser el primer mexicano en ganar el Óscar al mejor director ("Gravity"), y su colega Alejandro González Iñárritu alargó la gesta alzándose con el premio en 2014 con "Birdman" y en 2015 con "The Revenant". Ahora, Del Toro, con "The Shape of Water", puede completar la felicidad en el grupo de "Los tres amigos", como se les conoce en Hollywood.