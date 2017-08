El cineasta mexicano Guillermo del Toro durante la presentación de la película "The Shape of Water", en la 74 edición del Festival de Cine de Venecia. EFE

El realizador mexicano Guillermo del Toro anunció hoy a Efe que ha decidido tomarse un año sabático tras la presentación de "The Shape of the Water" ("La forma del agua") en la Mostra de Venecia.

"La novedad es que, por primera vez en 25 años de carrera, he decidido tomarme un año sabático, me hacía falta. Y ahorita mismo me interesa mucho no hacer cine", dijo Del Toro en una entrevista con Efe al ser preguntado por sus futuras películas.