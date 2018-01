El cineasta mexicano Guillermo del Toro recibió hoy una nominación para los premios del Sindicato de Directores de Hollywood (DGA, por sus siglas en inglés) gracias a su cinta "The Shape of Water". EFE/Archivo

El cineasta mexicano Guillermo del Toro recibió hoy una nominación para los premios del Sindicato de Directores de Hollywood (DGA, por sus siglas en inglés) gracias a su cinta "The Shape of Water".

Del Toro competirá por el reconocimiento a la mejor dirección de una película frente a Greta Gerwig ("Lady Bird"), Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Christopher Nolan ("Dunkirk") y Jordan Peele ("Get Out").