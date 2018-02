El director mexicano Guillermo del Toro, asiste al estreno de su película 'The Shape of Water'. EFE/Archivo

El director mexicano Guillermo del Toro, que acudió hoy a un evento organizado por el Sindicato de Guionistas, charló sobre su forma de acometer el guión de sus obras y reconoció: "Nunca sabes si tu película va a ser un éxito o un fracaso".

"La película que sabes que debes hacer es aquella que no soportas no haber hecho", confesó el cineasta de Guadalajara, nominado al Óscar como mejor director y mejor guión por "The Shape of Water".