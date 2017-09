El cineasta mexicano Guillermo del Toro durante la presentación de la película "The Shape of Water", en la 74 edición del Festival de Cine de Venecia, Italia. EFE

El mexicano Guillermo del Toro, con "The shape of water", es uno de los grandes favoritos para hacerse con el León de Oro de la 74 edición del Festival de Venecia, junto al británico Martin McDonagh con "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

El máximo galardón de la Mostra se anunciará esta noche, junto al resto del palmarés decidido por un jurado presidido por la actriz estadounidense Annette Bening.