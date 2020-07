La cadena estadounidense HBO, responsable de éxitos como "Game of Thrones" y "Chernobyl", prepara el rodaje de una miniserie sobre la búsqueda de una vacuna contra la COVID-19 que se basará en el libro "The First Shot”, aún sin publicar.

"The First Shot" es un libro de no ficción que está escribiendo el periodista Brendan Borrell y del que se sabe poco más allá de una escueta descripción en su página web, pero que habría llamado la atención de la cadena para convertir la historia en una producción televisiva dirigida por Adam McKay ("Vice", "Ant-Man").