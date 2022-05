23 may 2022

EFE Miami 23 may 2022

Imitadores de actores, políticos, cantantes y celebridades internacionales se darán cita en una conocida convención en Orlando, en el centro de Florida (EE.UU.), que este 27 y 28 de mayo tendrá lugar tras dos años de paréntesis a causa de la covid-19.

El expresidente Barack Obama, el golfista Tiger Woods, la sempiterna Cher, la cantante Ariana Grande y, por supuesto, el rey Elvis Presley son algunos de los personajes imitados que forman parte del espectáculo The Sunburst Convention and Showcase of Celebrity Impresonators, que se celebrará en el Florida Hotel de la citada ciudad floridana.