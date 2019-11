Fotografía cedida que muestra a la actriz de origen peruano Isabela Merced. Merced antes conocida como Isabela Moner, decidió cambiar su nombre artístico para homenajear a su familia y sus raíces hispanas antes de potenciar su carrera musical, algo en lo que se centrará tras protagonizar la cinta navideña "Let it Snow" de Netflix. EFE/ Steve Wilkie / SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS