Tras aventuras familiares como "Dora and the Lost City of Gold" (2019), Isabela Merced cambia de registro radicalmente en "Sweet Girl", un afilado thriller de Netflix que coprotagonizó junto a Jason Momoa y con el que la latina se adentró en el cine de máxima adrenalina y tensión.

"Siento que estuve cómoda todo el tiempo con mis escenas de acción. Quería hacerlas todas. Y me encantó: la acción es mi género favorito", aseguró Merced (Cleveland, EE.UU., 2001) en una entrevista con Efe.