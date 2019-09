Fotograma cedido por Warner Bros. donde aparece el actor Bill Skarsgård como Pennywise durante una escena de "IT Chapter Two" que llega este fin de semana a las salas de cine. EFE/ Brooke Palmer/Warner Bros./SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

"It Chapter Two" voló por todo lo alto en la taquilla nacional en su fin de semana de estreno al recaudar 91 millones de dólares, lo que supone el segundo arranque más exitoso para una película de terror en la historia del país, tan solo por detrás de su predecesora "It".

A pesar de dominar con soltura en los cines y de ser uno de los estrenos más exitosos del verano, la segunda parte de la adaptación a la gran pantalla de la novela de Stephen King no pudo superar la primera entrega, que sumó 123 millones en su primer fin de semana y se coronó como el mejor lanzamiento histórico para una película de horror.