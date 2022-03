La categoría de mejor dirección, la más importante de los Óscar tras la de mejor película, cuenta este año con una clara favorita para alzarse con la estatuilla de la Academia de Hollywood: Jane Campion ("The Power of the Dog").

Campion se disputará este galardón con Steven Spielberg ("West Side Story"), Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza"), Kenneth Branagh ("Belfast") y Ryûsuke Hamaguchi ("Drive My Car").