Vista previa para los medios de la exposición titulada 'Becoming Jane: The Evolution of Dr. Jane Goodall' en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles en Los Ángeles, California, EE. UU., 02 de noviembre de 2021. (Estados Unidos) EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN