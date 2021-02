Fotografía sin fecha cedida por Alberto Santillan donde aparece la actriz dominicana Jane Santos, la única narradora del audiolibro publicado este martes "Las verdades que sostenemos", la versión en español de "The Thruths We Hold: An American Journey", el libro de memorias de Kamala Harris, la primera mujer que llega a la Vicepresidencia de EE.UU. en su historia. EFE/ Alberto Santillan SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/CRÉDITO OBLIGATORIO