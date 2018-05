Fotografía cedida por The Jim Henson Company donde aparece Jim Henson mientras posa junto a su icónica creación Kermit the Frog (Rana Gustavo en España y Rana René en Hispanoamérica) frente a un mural realizado por Coulter Watt. Pocas personas han provocado en todo el mundo más sonrisas y momentos felices para los niños que Jim Henson, el gran genio de las marionetas detrás de "The Muppets" y "Sesame Street" que ahora revela los secretos de su arte en una amplia y divertida exposición en Los Ángeles. EFE/John E. Barrett/The Jim Henson Company/MoMI/SOLO USO EDITORIAL