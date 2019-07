El actor estadounidense Jon Favreau posa en la alfombra roja antes del estreno mundial de 'The Lion King' en el Teatro Dolby en Hollywood, California, EE. UU., el 9 de julio de 2019. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Frente al enorme y temible reto de reimaginar uno de los clásicos más emblemáticos de Disney, Jon Favreau, el director de la nueva "The Lion King", aseguró a Efe que para cautivar a los niños hay que combinar en una película "la magia" del asombro visual con la profundidad del "mensaje".

"Yo crecí con 'Star Wars'. Yoda decía lecciones muy valiosas, pero si no hubiera usado la Fuerza y hubiera hecho que (el caza) X-wing saliera del pantano, no me habría enganchado tanto de niño. Cuando te haces mayor aprecias los mensajes, pero necesitas mezclar magia y mensaje. Necesitas ambas: la aspirina y el puré de manzana", ironizó el realizador.