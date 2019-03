Fotografía promocional sin fecha cedida por Universal Pictures donde aparece el director y productor Jordan Peeles, quien con su película "Get Out" obtuvo el Óscar a mejor guion original en 2018, entre otros premios. EFE/Claudette Barius/Universal Pictures/SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS

Tras cautivar al público con la siniestra reflexión sobre el racismo de su ópera prima "Get Out" (2017), el director Jordan Peele vuelve a combinar terror y política con "Us", cinta en la que explora los miedos de una sociedad en crisis y encantada de ver la paja en el ojo ajeno.

"Escribí 'Get Out' pensando sobre una forma de expresión que sentía que estaba siendo reprimida. Esa discusión era una discusión racial (...). Pero no pude imaginar que el momento oportuno de esa idea coincidiría con el momento (histórico) en que lo hizo", afirmó el realizador en un encuentro con los medios en el que participó Efe.