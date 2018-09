Fotografía promocional sin fecha cedida hoy, sábado 1 de septiembre de 2018, por Ginés donde aparece el escritor chileno José Ignacio "Chascas" Valenzuela quien presenta hoy la edición en inglés de "Hacia el fin del mundo" (2011) ("To the end of the world") en Miami, Florida. EFE/Ginés/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS