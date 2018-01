Fotograma cedido donde aparecen, de izquierda a derecha, los actores Kevin Hart como Franklin "Moose" Finbar, Karen Gillan como Ruby Roundhouse, Jack Black como el profesor Shelly Oberon y Dwayne Johnson como el Dr. Smolder Bravestone, durante una escena de "Jumanji: Welcome to the Jungle", una continuación del clásico de la década de 1990 protagonizado por Robin Williams. "Jumanji: Welcome to the Jungle" se mantuvo en el primer puesto de la taquilla una semana más con una recaudación estimada de 20 millones de dólares, informó hoy la web especializada Box Office Mojo. EFE/Frank Masi/Sony Pictures/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS