"Jumanji: Welcome to the Jungle" reina en la taquilla estadounidense por segundo fin de semana consecutivo, esta vez con una recaudación estimada de 35,4 millones de dólares, incluido el lunes festivo, mientras que el español Jaume Collet-Serra llevó "The Commuter" a la tercera plaza.

"Jumanji: Welcome to the Jungle", protagonizada por Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Nick Jonas, se aproxima a los 700 millones de dólares en todo el mundo.