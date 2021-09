Kate Winslet por "Mare of Easttown" y Ewan McGregor por "Halston" ganaron este domingo los Emmy de mejor actriz y mejor actor, respectivamente, de una serie limitada (miniserie), serie antológica o película televisiva.

Winslet era la gran favorita en una categoría muy disputada en la que también fueron nominadas la latina Anya Taylor-Joy ("The Queen's Gambit"), Elizabeth Olsen ("WandaVision"), Michaela Coel ("I May Destroy You") y Cynthia Erivo ("Genius: Aretha").