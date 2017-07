El último concierto del veterano cantante de música country Kenny Rogers tendrá lugar el 25 de octubre en Nashville (Tennessee), en el que actuará junto a estrellas como Dolly Parton en un tributo a su legado artístico.

Según explicó el artista en una entrevista con la revista Rolling Stones, "All In for the Gambler: Kenny Rogers' Farewell Concert Celebration" supondrá la despedida a más de seis décadas de carrera, marcada por grandes éxitos como "The Gambler" y "Just Dropped In".