Muchos años antes de que regalara obras maestras como "2001: A Space Odyssey" (1968) o "The Shining" (1980), Stanley Kubrick no era cineasta sino fotógrafo, no se encerraba en sets de rodaje sino que se pateaba Nueva York y no fantaseaba con la ficción sino que anhelaba retratar la realidad.

Su etapa en estático y como un jovencísimo fotorreportero es la base de "Through a Different Lens: Stanley Kubrick Photographs", una muestra que se inaugura este jueves en el Centro Cultural Skirball de Los Ángeles (EE.UU.) con más de 130 fotografías de su etapa de formación antes de adentrarse en el cine.