Sophia Loren, Brigitte Bardot y Gina Lollobrigida fueron la inspiración de la actriz chilena Lorenza Izzo para representar a la diva europea que está casada con el personaje de Leonardo di Caprio en la nueva película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood".

"Francesca Cappuci es una mujer deliciosa de interpretar", dice en entrevista con Efe la única latina en un elenco lleno de estrellas como Brad Pitt, Al Pacino y Margo Robbie, entre otros.