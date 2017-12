La cinta chilena "Una mujer fantástica", del director Sebastián Lelio, se situó entre las nueve precandidatas al Óscar a la mejor película en lengua extranjera, informó hoy la Academia de Hollywood a través de un comunicado.

Se trata del único largometraje latino de un listado que también incluye a "In the Fade" (Alemania), "On Body and Soul" (Hungría), "Foxtrot" (Israel), "The Insult" (Líbano) y "Loveless" (Rusia).