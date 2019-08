La hija de la leyenda de las artes marciales y actor Bruce Lee, Shannon Lee, posa junto a una figura de cera durante su presentación hoy, miércoles 24 de septiembre de 2014, en el Museo de Cera de Madame Tussauds in Hollywood (EE.UU.). La figura de Bruce Lee será expuesta permanentemente en la sala de héroes del museo. EFE/MICHAEL NELSON/Archivo

Shannon Lee, hija del maestro del cine de acción y de las artes marciales Bruce Lee, criticó al director Quentin Tarantino por el retrato que hizo de su padre en la película "Once Upon a Time... in Hollywood".

En un artículo publicado este miércoles por Variety, Shannon Lee cuestionó que Tarantino sea realmente un seguidor de Bruce Lee y aseguró que "Once Upon a Time... in Hollywood" reincide en la discriminación que su padre sufrió a lo largo de su carrera.