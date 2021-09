La Metropolitan Opera anunció este miércoles que retransmitirá en directo el espectáculo de su estreno en varios puntos de Nueva York para que miles de personas puedan ver de manera gratuita el regreso de esta destacada institución tras año y medio de ausencia por la pandemia del coronavirus.

El lugar en el que el 27 de septiembre se colocará una de las pantallas, el parque Marcus Garvey de Harlem -una zona de población mayoritariamente negra-, no es casualidad, porque la Met Opera volverá con la adaptación "Fire Shut Up in My Bones", la primera obra de un compositor negro interpretada en la institución.