La Coalición Nacional de Medios Hispanos (NHMC) pidió a los latinos acudir a ver "Dora and the Lost City of Gold", la película con actores de carne y hueso de la famosa exploradora infantil y cuyo reparto está compuesto en una gran mayoría por actores latinos.

La coalición, que promueve el avance de los latinos en los medios de comunicación del país, puso de relieve el estreno de "Dora", que llegará a los cines el próximo 9 de agosto, y que calificó como el "primer paso" de los estudios Paramount de cara a la "diversidad".