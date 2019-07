La última película del cineasta Edward James Olmos, "The Devil Has A Name", se estrenará en la clausura de Los Ángeles Latino International Film Festival (LALIFF), el evento cinematográfico conocido anteriormente como el Festival Internacional de Cine Latino en Los Ángeles.

Olmos, que fue nominado en 1989 al Óscar a mejor actor por su papel en "Stand and Deliver", presentará en primicia el 4 de agosto su largometraje, precisamente en el festival que él mismo ayudó a fundar, informó este miércoles la organización del evento en un comunicado