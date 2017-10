Fotografía cedida por la Phillips Collection de Washington que muestra la obra "Luncheon of the Boating Party (1881)" del francés Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) que forma parte de la exposición "Renoir and Friends" de la Phillips Collection de Washington que exhibe desde hoy, sábado 7 de octubre de 2017, 40 piezas del pintor y sus contemporáneos de museos de todo el mundo. EFE/Katherine Wetzel/Virginia Museum of Fine Arts/SÓLO USO EDITORIAL