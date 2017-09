Fotografía sin fechar, cedida por La Raza/Museo Autry, parte de un conjunto de fotografías viscerales, comprometidas y a pie de calle del periódico La Raza, que protagonizan una exposición sobre una publicación clave en el movimiento chicano y que dio voz al orgullo y la lucha de los latinos en Estados Unidos en los años 60 y 70, en Los Ángeles, California (EE.UU.). "La Raza nació para dar voz a los que no tenían voz", dijo a Efe Luis C. Garza, fotógrafo del periódico y que ahora es uno de los comisarios de la exposición "La Raza", que se inaugura este sábado en el museo The Autry de Los Ángeles. EFE/Luis C. Garza/La Raza/ Museo Autry/SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS