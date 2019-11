La revista Time nombró a la película "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar como el mejor filme de 2019, que califica como la obra más "resplandeciente y conmovedora" del cineasta español.

La publicación situó "Dolor y gloria", inspirada en la vida del propio Almodóvar, por delante de éxitos de este año como "Once Upon a Time...in Hollywood", de Quentin Tarantino, en tercera posición, o "The Irishman", de Martin Scorsese, que quedó en segunda.