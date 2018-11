Fotograma cedido por Warner Bros donde aparece el actor Eddie Redmayne (d), en el papel de Newt Scamander, y la actriz Katherine Waterston (c), en el papel de Tina Goldstein, durante una escena de la película "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", que llega este fin de semana a la cartelera con previsiones de recaudar unos 65 millones de dólares en su debut. En esta ocasión, los protagonistas de la secuela de "Fantastic Beasts and How to Find Them", liderados por el experto en criaturas mágicas Newt Scamander (Eddie Redmayne), deben hacer frente al poderoso mago Gellert Grindelwald (Johnny Depp), cuyo objetivo es dominar la Tierra criando magos de sangre pura. EFE/Jaap Buitendijk/Warner Bros./SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS