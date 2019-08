Ramiro Rodríguez, hijo del escritor de la obra "Always Running: La Vida Loca, Gang Days in L.A.", Luis J. Rodríguez, posa para Efe este jueves en el Teatro "Casa 0101" en Los Ángeles, California. Veintiséis años después de estremecer al público con su libro autobiográfico "Always Running: La Vida Loca, Gang Days in L.A.", el escritor Luis J. Rodríguez lleva al teatro su trepidante historia como pandillero que se salvo de una muerte segura. EFE/Armando Arorizo

