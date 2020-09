Algunos de los principales expositores de la cultura latina en Los Ángeles lanzaron este jueves “Latinx Arts Alliance”, una “iniciativa única” para impulsar el avance del arte hispano en esta importante área metropolitana de Estados Unidos.

La alianza fue presentada por sus miembros fundadores, LA Plaza de Cultura y Artes, Museum of Latin American Art (MOLAA), Self Help Graphics & Art, Centro de Recursos de Arte Público y Social (SPARC), y Museo de Arte Vincent Price, y se pudo hacer realidad gracias una beca del Bank of America.