En los días de sus mejores desvaríos literarios, el escritor mexicano Rafael Pérez Gay alberga una ilusión perdida de antemano, preguntarle al doctor Horace Bianchon, uno de los mejores personajes del novelista Honoré de Balzac, por qué no llegó a tiempo para salvar de la muerte a su creador.

"Cuando Balzac estaba muriendo le pidió a su hermana que trajeran a Bianchon, pero el médico no pudo llegar porque no salió de las novelas donde habitaba. Si pudiera, le preguntaría por la gente que curó, su opinión sobre el escritor y por qué no lo pudo ayudar", asegura Pérez Gay en entrevista con Efe.