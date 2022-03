"The Power of the Dog", de la cineasta Jane Campion, lidera con doce candidaturas las nominaciones a la 94 edición de los Óscar, seguida de "Dune", con diez, "Belfast" y "West Side Story", con siete cada una, y "King Richard", con seis candidaturas.

Esta es la lista de las nominaciones de la 94 edición de los Óscar, cuya gala se celebra este domingo en el Dolby Theater de Los Ángeles (EE.UU.).