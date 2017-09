Miami acogerá del 12 al 15 de octubre el Festival de Cine Gems (Gemas), que muestra una quincena de filmes destacados, incluido el ganador de la Palma de Oro en Cannes, como un adelanto de la próxima edición del certamen cinematográfico internacional de esta ciudad, que tiene lugar en marzo.

"The Square" (Suecia), dirigida por Ruben Östlund, ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes 2017 y aspirante a ser candidata a los Oscar, es una de las "gemas" del certamen, que será inaugurado con la proyección de "Call Me By Your Name" (Italia/ Francia), dirigida por Luca Guadagnino.