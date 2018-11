Fotograma cedido donde aparece la actriz Ella Hunt en el papel de Anna, durante una escena de la película "Anna and the Apocalypse", que se estrena este fin de semana en los Estados Unidos. EFE/Gerardo Jaconelli/Orion Pictures/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Como es tradición, los estudios optan este fin de semana por dar continuidad a los estrenos de Acción de Gracias, que volverán a dominar la taquilla, pero aún así, Sony lanzará la cinta de terror "The Possession of Hannah Grace", que llegará a más de 1.900 salas.

Por segunda semana consecutiva, se espera que "Ralph Breaks the Internet", "The Grinch" y "Creed II" lideren la lista de recaudación, mientras que "The Possession of Hannah Grace" no estará entre las películas más vistas y registrará en torno a los cuatro millones de dólares.