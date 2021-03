Los Globos de Oro reconocieron al guionista Norman Lear con el premio honorífico Carol Burnett, como homenaje a su exitosa carrera en la televisión, en la 78 edición de estos galardones.

"Nunca he vivido solo y nunca me he reído solo", destacó el aclamado productor durante un discurso desde su casa en el que agradeció a decenas de invitados, por nombre y apellido, años de colaboraciones y trabajos juntos.