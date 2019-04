Guitarras e instrumentos de los dioses del Rock n' Roll son exhibidos en el MET

Una mujer observa una guitarra tocada por Jimi Hendrix (i) junto a la de Eric Clapton (c) durante la vista previa de la exposición "Play It Loud: Instruments of Rock & Roll" este lunes, en el Museo Metropolitano en Nueva York (Estados Unidos). La exposición reúne unos 130 instrumentos musicales de iconos del rock and roll con fechas entre 1939 y 2017. Entre los artistas cuyos instrumentos hacen parte de la muestra que se presenta desde el 8 de abril, se encuentran Los Beatles, Chuck Berry, Jimmy Page, Elvis Presley, y Jimi Hendrix. EFE

Don Felder, guitarrista de The Eagles, se presenta durante una rueda de prensa sobre la exposición "Play It Loud: Instruments of Rock & Roll" este lunes, en el Museo Metropolitano en Nueva York (Estados Unidos). La exposición reúne unos 130 instrumentos musicales de iconos del rock and roll con fechas entre 1939 y 2017. Entre los artistas cuyos instrumentos hacen parte de la muestra que se presenta desde el 8 de abril, se encuentran Los Beatles, Chuck Berry, Jimmy Page, Elvis Presley, y Jimi Hendrix. EFE