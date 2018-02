Con todo listo para la 90 edición de los Óscar, que se celebra este domingo en Los Ángeles, Hollywood busca dar en la gran gala del cine una respuesta apropiada y digna al descomunal escándalo de agresiones sexuales y de conductas machistas que han sacudido recientemente su industria.

Desde que en octubre se conocieran las decenas de acusaciones en contra del productor Harvey Weinstein, que parecía un intocable del sector, Hollywood ha vivido meses tensos y convulsos con revelaciones durísimas y valientes de numerosas víctimas que, en muchos casos, se vieron respaldadas por los movimientos "Me Too" (Yo también) y "Time's Up" (Se acabó el tiempo) para romper su silencio.