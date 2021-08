Los Rolling Stones celebrarán el cuarenta aniversario de su álbum "Tattoo You" con el lanzamiento, el 22 de octubre, de una colección remasterizada que incluye nueve canciones inéditas de la época y la ya publicada "Living In The Heart Of Love".

El anuncio llega mientras los rockeros preparan trece nuevas fechas en Estados Unidos de su gira "No Filter". El itinerario comienza el 26 de septiembre en St. Louis y se extiende hasta noviembre, según un comunicado de Universal.