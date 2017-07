"Valerian" es la cinta europea más cara de la historia, sin estrellas en su reparto y con fuertes rivales en cartelera. A pesar de ello, Luc Besson respira tranquilo. ¿La razón?: "Es humanamente imposible haber trabajado más que yo en esta película", dijo a Efe.

"Por ahora solo veo las pequeñas cosas que podía mejorar. Me siento desnudo esperando al estreno", explicó el cineasta francés sobre "Valerian and the City of a Thousand Planets", un proyecto basado en el cómic "Valérian and Laureline", escrito por sus compatriotas Pierre Christin y Jean-Claude Mézières.