La lucha de los "soñadores" sirve de inspiración para la composición de un oratorio para solista soprano que tendrá por objetivo "sensibilizar" al público sobre la "realidad" que viven estos jóvenes indocumentados a partir de su estreno en 2019 en la Universidad de California en Berkeley.

"Muchas personas no simpatizan o no tienen empatía con los inmigrantes, porque no comprenden todas las dificultades que atraviesan", dijo hoy a Efe el peruano Jimmy López, de 39 años, responsable de la composición, mientras que el libreto lo escribirá el dramaturgo cubano-estadounidense Nilo Cruz.