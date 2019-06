Con Jennifer Aniston a un lado y Adam Sandler al otro, el actor mexicano Luis Gerardo Méndez estrena en Netflix la película "Murder Mystery" y aseguró a Efe que, con este proyecto lleno de estrellas de Hollywood, se reafirma en que la comedia puede cruzar fronteras y llegar a todos los públicos.

"No me puse nervioso hasta el primer día que me tocó actuar ya en el set y tenía que abrir la boca. Para mi suerte, mi primera escena fue delante de todos los actores de la película", bromeó en una entrevista telefónica.