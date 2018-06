Tras bailar peligrosamente con la muerte y salvarse gracias a la literatura y el activismo, el escritor latino Luis J. Rodríguez recordó en una entrevista con Efe su vida como pandillero en Los Ángeles y aseguró que la pobreza y el racismo están en el origen de la violencia callejera.

"Nos sentíamos muy vacíos. No sabíamos quiénes éramos. Mis padres eran de México, pero nunca hablaron de lo que eran. Estábamos vacíos, entre nosotros mismos y también en la comunidad. No había recursos, no había oportunidades, no había nada", rememoró el escritor sobre su juventud.