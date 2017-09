La cartelera se nutre hoy de la llegada de "Mark Felt", una cinta basada en la fuente anónima más famosa de EEUU, la denominada "garganta profunda", el ex número dos del FBI que resultó ser el informante en el escándalo del Watergate.

La cinta cuenta la perspectiva política de los mismos acontecimientos que relató "All the President's Men" (1976), la célebre película de Alan J. Pakula protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman, quienes interpretaban a los periodistas del diario The Washington Post que destaparon la corrupción del presidente Richard Nixon.